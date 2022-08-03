Пекин, , 08:12 — REGNUM Исторической неизбежностью является воссоединение Китая с Тайванем. Об этом 3 августа говорится в обнародованном заявлении министра иностранных дел КНР Ван И в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

Ван И Kremlin.ru

«Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», — отметил глава МИД КНР.

Также Ван И рекомендовал Вашингтону «не мечтать» делать попытки помешать в вопросе воссоединения Китая, и отметил, что Пекин не даст пространства выступающим за независимость Тайваня силам.

Кроме того, он назвал усилия США в этом вопросе напрасными, указал на то, что попытки использовать остров для сдерживания Китая обречены на провал, а также призвал США прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» для того, чтобы создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе беспорядок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что управление по делам Тайваня Госсовета КНР объявило о наказаниях в отношении организаций, связанных с «твердолобыми элементами», стремящимися к «независимости Тайваня».