Анкоридж, США, 2 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Франция, особенно президент Эммануэль Макрон, старались предотвратить начало специальной военной операции на Украине. Об этом заявил издательству Alaska Public Media посол Франции в Соединенных Штатах Филипп Этьен, находясь с визитом на Аляске.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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"Президент Макрон ездил в Москву за несколько дней до начала специальной военной операции, чтобы попытаться убедить российского президента в том, что переговоры возможны, поскольку нам всем нужно переосмыслить порядок безопасности в Европе», — рассказал в интервью французский посол.

Этьен отметил, что так как Франция председательствовала в Совете Европейского союза, она несла ответственность за действия всей международной организации.

«Мы очень четко заявили о нашей решительной поддержке Украины. И, конечно, мы хотим решить эту проблему дипломатическим путем. Это также причина, по которой наш президент постоянно поддерживал связь не только с президентом Украины, но и с президентом России», — заявил дипломатический представитель.

В заключении Филипп Этьен сказал, что Франция продолжает поддерживать украинский народ в его борьбе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Бенине заявил, что действия России на Украине являются «новым типом мировой гибридной войны».

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Как сообщало ИА REGNUM, Франция уже поставила 12 своих гаубиц Caesar киевскому режиму и еще шесть таких орудий скоро прибудут на Украину. Об этом 19 июля заявила глава МИД ФранцииКатрин Колонна во время своего выступления на заседании комиссии Сената (верхней палаты парламента) страны по международным делам, обороне и вооруженным силам.

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Напомним, ЛНР и ДНР при поддержке России ведут специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.