Париж, , 19:26 — REGNUM Действия России на Украине являются «новым типом мировой гибридной войны», заявил 27 июля президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Бенине.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, «это ясно для европейцев», но он объясняет это для Африки.

«Россия, по сути, ведёт новый тип мировой гибридной войны. Это совершенно ясно для нас, европейцев. Я это говорю для Африканского континента», — сказал Макрон.

Он пояснил, что Россия использует «информацию, энергетику и продовольствие» как оружие и назвал Россию «одной из последних имперских колониальных держав».

Напомним, 27 июля глава МИД России Сергей Лавров завершил серию визитов в страны Африки.

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