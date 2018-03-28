2 Августа
 
7:55

В Донецке очередные прилёты, сообщает глава администрации города Алексей Кулемзин в своейм ТГ-канале. Отмечается, что совершён обстрел Кировского района по ул. Терешковой, 43. В районе ледового дворца "Лидер" обнаружены мины ПФМ-1 "Лепесток".

7:55

Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка

Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7:52

На Камчатке участникам спецоперации выплатили более 100 млн рублей

На выплату компенсаций участникам специальной операции в защиту Донбасса на Камчатке потратили уже более 100 млн рублей.

7:51

Президент РФ Владимир Путин на вопрос о российско-украинских отношениях отвечал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Теперь Россия помогает своим братьям сбросить оковы нацизма.