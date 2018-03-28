Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается уже более пяти месяцев. Месяц назад было официально подтверждено полное освобождение территории ЛНР. Бои в ДНР не прекращаются, также активизирована операция на харьковском направлении. Пока Россия активно восстанавливает Донбасс, США поставляют всё новую военную технику на Украину. Им нужна война, потому что у Белого дома свои цели. А вот в странах ЕС, похоже, заканчиваются финансы на поддержку нацистов.

Нацисты по-прежнему прикрываются мирными жителями, не прекращают обстрелы территорий, которые они потеряли. При минировании гражданских объектов в Донбассе украинские военные используют запрещенные мины «Лепесток». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский направил письмо с соответствующей информацией генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню. Оно должно быть распространено в качестве официального документа Организации Объединенных Наций.

На территориях Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем военно-гражданской администрации РФ, идет постепенная подготовка голосования о вхождении в состав России.

Всё новые иностранные компании заявляют о своём уходе из РФ, а Россия тем временем расширяет свой список недружественных стран.

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