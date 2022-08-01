Москва, 1 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. На сегодня вопрос о возможном вступлении Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности и подписании договора о взаимной военной помощи на повестке дня не стоит. Об этом 1 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Честно говоря, такого вопроса не было на повестке дня», — указал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что у России с Сербией «союзнические, весьма откровенные, очень глубокие отношения».

«Безусловно, наши отношения будут развиваться. Будет развиваться и силовая база, но будут ли там такие элементы, сейчас я сказать не могу», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что Москва полностью поддерживает конструктивную позицию Белграда в ситуации вокруг Сербии и Косово.

Читайте также: Джабаров: Россия поможет Сербии при обострении конфликта в Косово

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия станет оказывать помощь сербской стороне в случае обострения ситуации между Сербией и Косово и при этом не вступит в конфликт.

Ранее по теме: Кадыров: конфликт между Сербией и Косово разжигает НАТО