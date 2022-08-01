Москва, , 12:11 — REGNUM Россия станет оказывать помощь сербской стороне в случае обострения ситуации между Сербией и Косово и при этом не вступит в конфликт. Об этом 1 августа заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

По словам российского сенатора, обострение конфликта в Косово является очень опасным, так как это фактически центр Европы и там находятся силы НАТО.

Также он уточнил, что в случае эскалации это может закончится военным конфликтом, в который окажутся втянуты и страны НАТО, и союзники Сербии.

При этом Джабаров уточнил, что в этом случае Москва будет оказывать помощь Белграду.

«Мы сами в конфликт, я думаю, не будем вступать. Но помощь сербам, конечно, если они обратятся, окажем. У нас есть договор о дружбе», — пояснил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нет сомнений в том, что именно НАТО подстрекает Сербию и Косово к конфликту.