Грозный, , 11:10 — REGNUM Нет сомнений в том, что именно НАТО подстрекает Сербию и Косово к конфликту. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 1 августа в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, западный альянс осознал, что терпит фиаско со своими замыслами на Украине, поэтому решил «ковырнуть заживающую на Балканах ранку». Официальная причина разгорающегося конфликта так нелепа и банальна, что нет сомнений — подстрекатели находятся вовне.

«Это очень сложная ситуация, в которой есть третья сторона подстрекателей — НАТО», — подчеркнул Кадыров, отмечая, что следит за событиями в Сербии и Косово.

Пока жители Балкан будут воевать между собой, Запад будет «подавать патроны, но жить спокойно», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Косово произошли беспорядки из-за планов Приштины запретить въезд в край с сербскими номерами и документами.

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