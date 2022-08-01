Москва, 1 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Увеличение показателей грузопотока требует значительной работы по расширению инфраструктуры по всему маршруту Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании главы правительства РФ 1 августа.

Government.ru Александр Новак

«Президентом и Вами (премьер-министр РФ Михаил Мишустин — прим. ИА REGNUM) поставлены соответствующие задачи по развитию инфраструктуры. Эта работа проводится. И хотел бы доложить, что за последние два года у нас увеличено количество атомных ледоколов с четырёх до шести. Наш флот пополнился двумя самыми мощными в мире ледоколами — это «Арктика» и «Сибирь» мощностью 60 МВт», — заявил вице-премьер.

Александр Новак также добавил, что в рамках развития портовой инфраструктуры завершается строительство терминала «Утренний». Помимо этого, начали строить порт «Бухта Север», угольный терминал «Енисей», начали подготовку к строительству порта Наглёйнын на Чукотке. В прошлом году расширили также морской канал в Обской губе для прохода крупнотоннажных судов.

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Как сообщалоИА REGNUM, губернатор Хабаровского краяМихаил Дегтярев в ходе рабочей поездки по Тугуро-Чумиканскому району побывал на стройке угольного порта Эльга в районе мыса Манорский и Тихоокеанской железной дороги.

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