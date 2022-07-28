Хабаровск, , 10:54 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки по Тугуро-Чумиканскому району побывал на стройке угольного порта Эльга в районе мыса Манорский и Тихоокеанской железной дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Общая стоимость двух крупнейших инвестиционных проектов превышает 107 млрд рублей, из которых только на Тихоокеанскую железную дорогу планируется потратить более 66 млрд рублей. В будущем 500-километровая магистраль будет самая протяженная в современной истории России частная железная дорога, она свяжет угольный разрез в Якутии с портом Эльга на Охотоморском побережье.

Уже проложено более 20 км путей. Магистраль планируется сдать к концу 2024 года. Аналогичные сроки установлены и для возведения морского порта — конечной точки железнодорожной ветки.

«Ведется активное строительство нового порта для перевалки угля из Якутии мощностью 30 млн тонн в год. В дальнейшем одновременно смогут загружаться до четырех судов водоизмещением 85 тыс. тонн. Для соблюдения всех действующих экологических требований здесь будут применяться технологии беспылевой погрузки. Ввод объекта даст возможность трудоустроить 2000 сотрудников, которых мы уже готовим в высших и средне-специальных учебных заведениях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Еще 1500 рабочих мест обеспечит будущая железная дорога», — сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что после полного запуска порт Эльга займет пятую строчку в России по объемам перевалки угля. При этом согласно утвержденной проектно-сметной документации проект включает в себя не только терминал и причалы, но и возведение собственной угольной ТЭЦ и поселка с современным и комфортным жильем для местных специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Роснефть начинает строительство крупнейшего в России приемо-сдаточного пункта нефти и основного грузового причала для морских судов в порту «Бухта Север».