Москва, , 12:40 — REGNUM Ожидаемый перспективный грузопоток — задача, которая была поставлена президентом России Владимиром Путиным, в 2024 году составит 80 млн тонн. К 2030 году, по данным компаний, которые будут перевозить свою продукцию, объём может составить около 200 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании главы правительства РФ 1 августа.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прежде всего это связано с реализацией проектов по строительству заводов СПГ компании «Новатэк», нефтедобычных проектов компаний «Роснефть» и «Газпром нефть», реализацией проекта Баимского горно — обогатительного комбината на Чукотке, «Норильский никель» также будет увеличивать объёмы», — заявил вице-премьер.

Александр Новак также добавил, что к 2030 году общий эффект прироста ВВП от реализации проектов составит около 30 трлн рублей. Ожидается, что прирост налоговых поступлений составил более чем 10 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2022 года морские порты Мурманской области демонстрировали положительную динамику грузоперевозок относительно аналогичного периода прошлого года. Это стало одной из специальных тем июльского доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

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