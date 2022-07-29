Москва, , 15:59 — REGNUM На заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен состояться в сентябре в Самарканде, планируется подписать меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства — члена ШОС. Об этом сообщили в МИД России по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС, в котором 29 июля принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Кроме этого документа, будет подписан и меморандум о предоставлении диалогового партнёрства Египту, Катару, Саудовской Аравии. Также будет принято решение о начале процедуры приёма в ШОС Белоруссии и предоставлении Бахрейну и Мальдивам статуса партнёра по диалогу.

«На саммите планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, определить приоритеты и практические меры по наращиванию деятельности ШОС на современном этапе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

При этом, указали в МИД, особое внимание будет уделено повышению роли организации в мировых делах в свете складывающихся геополитических реалий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует решение Ирана присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, этот процесс много времени не займёт.