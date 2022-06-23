Тегеран, , 13:19 — REGNUM Россия приветствует решение Ирана присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), этот процесс много времени не займёт. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 23 июня по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян и глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва Mid.ru

Лавров отметил, что в сентябре в узбекском Самарканде пройдёт очередной саммит ШОС. На нём будет подписан меморандум с чётким изложением правовых и временных рамок процесса вступления Ирана в ШОС.

«Он не должен занять слишком много времени», — сказал Лавров.

Россия убеждена, подчеркнул он, что Тегеран внесёт весомый вклад в укрепление ШОС в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года лидеры стран ШОС одобрили принятие Ирана в полноправные члены сообщества.

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