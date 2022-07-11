Ташкент, , 19:20 — REGNUM Иран станет членом Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС) уже в текущем году, заявил 11 июля журналистам и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил в Москве в ходе круглого стола.

По его словам, меморандум об обязательствах и членстве Ирана в ШОС будет подписан на саммите в Самарканде.

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС… В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», — сказал Норов.

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