Москва, 29 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Российские следователи установят все обстоятельства обстрела, совершённого украинскими националистами по следственному изолятору в населённом пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 29 июля.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

Расследование будет проводиться в рамках возбуждённого по факту атаки уголовного дела по ст. 356 УК РФ («Применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. СК России примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и украинских националистов, причастных к этому преступлению», — добавили в следственном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ночью 29 июля украинские войска нанесли удар по бараку в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в частности участники батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Огонь вёлся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Снаряд попал в крышу здания, люди в этот момент находились в своих кроватях. Ранения получили 130 человек. По последним данным, число жертв возросло до 53.

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