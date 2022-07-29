Донецк, , 12:07 — REGNUM В результате украинского удара по населённому пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике погибли 53 человека. Об этом 29 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В штабе теробороны республике рассказали, что число погибших после удара по Еленовке выросло до 53 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли удар по бараку, где содержались военнопленные. Первый замминистра информации республики Даниил Безсонов рассказал, что по предварительным данным погибли 40 человек, 130 получили ранения. Он добавил, что цифры могут измениться, поскольку идёт разбор завалов.