Москва, , 13:36 — REGNUM На Украине обеспокоены выходом в публичную плоскость показаний членов украинских националистических формирований. Об этом 29 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Вопиющий случай, когда абсолютно целенаправленно, с учётом того, что были задействованы РСЗО HEIMARS, которые отличаются достаточной точностью. То есть мы говорим об умышленности данного обстрела и умышленным по сути уничтожением вооружёнными формированиями Украины как раз тех пленных, в том числе боевиков «Азова», которые сейчас в достаточно серьёзных объёмах дают показания», — заявил Пушилин.

Часть из них уже вышла в публичную плоскость, но ещё большая зафиксирована нашими как раз следственными органами. Действительно, это вызывает очень серьёзные опасения, судя по всему, киевского режима», — указал он.

В ночь на 29 июля украинские силовики ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержались военнопленные украинские военные, в том числе боевики формирования «Азов». По данным Минобороны России, погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, ранены также ранены восемь сотрудников.