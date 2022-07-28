Луганск, 28 июля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Украинская армия была очень хорошо обеспечена вооружением в начале спецоперации, однако к середине июля многие подразделения остались практически без боеприпасов и оружия. Об этом сообщил сдавшийся в плен второму корпусу Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) командир роты 10-й горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины Андрей Савчук.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что значительная часть иностранного вооружения бойцы бросили при отступлениях с позиций. По его словам, украинские силовики оставляют в том числе неисправные гаубицы М777, хотя им было приказано ремонтировать орудия на месте, но «это практически невозможно под постоянными обстрелами».

Кроме того, пояснил Савчук, отряды украинских боевиков не обладают необходимыми для ремонта и обслуживания орудия инструментами и знаниями.

«Есть украинские военнослужащие, которые прошли подготовку на них [М777]: есть отдельно ремонтники, которые занимаются ремонтом этих пушек и обслуживанием, а есть расчёты, которые стреляют. Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», — указал командир роты.

Савчук подчеркнул, что в итоге военная техника американского производства часто остаётся на местах отступления националистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в ходе успешного совместного наступления войск Луганской Народной Республики и Вооружённых сил РФ украинские формирования отступили под Красным Лиманом и при этом побросали большое количество вооружения и техники, в том числе и западного производства.

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