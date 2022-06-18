Луганск, , 12:21 — REGNUM В ходе успешного совместного наступления войск Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооружённых сил РФ украинские формирования отступают и при этом бросают большое количество вооружения и техники. Об этом 18 июня сообщает Народная милиции (НМ) в своем телеграм-канале.

ЛНР Lug-info.com

На выложенных в интернет кадрах запечатлены брошенные украинскими нацистами позиции и оставленные на них оружие и военная техника, в том числе и западного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель правительства России Юрий Борисов рассказал, что российские истребители пятого поколения Су-57, которые были задействованы в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины, показали при этом высокую эффективность.