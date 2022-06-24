Луганск, , 13:08 — REGNUM Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали, что сделали это, потому что опасались преследования СБУ. Об этом 24 июня сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

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«Они (взятые в плен боевики) побросали оружие, медикаменты. Многие начали сдаваться в плен — сами выходили к нашим подразделениям. С их слов: «Мы боимся возвращаться на Украину, там СБУ нас обязательно будет пытать, обязательно кого-нибудь обвинят в предательстве, кого-то обязательно посадят». Это говорит о многом», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны рассказали, что случаи дезертирства украинских военных становятся массовыми. Так, в районе населённого пункта Александрополь более 30 украинских военных одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады бросили оружие и самовольно оставили позиции.

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