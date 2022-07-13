Оттава, , 16:11 — REGNUM Начавшаяся специальная военная операция на Украине является сигналом для Канады о том, что безопасность и суверенитет в Арктике должны стать главным приоритетом для Оттавы. Об этом сообщает канадское информационное агентство TorontoStar.

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Главы правительства канадских территорий высказали мнение касательно плохой оборонной способности Канады в Арктике. Они считают, что помимо поддержки канадских рейнджеров и таких организаций, как Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD), власти обязаны развивать северные общины.

«Вы не можете обеспечить безопасность там, если на земле никто не живет <…> Необходимо больше осознавать уязвимость канадского севера в Арктике. В частности, наше море открывается — раньше мы были защищены льдом, а сейчас он тает», — заявила премьер-министр Северо-Западных территорий Кэролайн Кокрейн.

Кэролайн Кокрейн отмечает, что опасения по поводу Арктики касаются не только безопасности, но и других острых вопросов, таких, как изменение климата.

Дэниел Минден, старший советник министра обороны Аниты Ананд по коммуникациям, заявил, что федеральное правительство твердо привержено защите суверенитета и безопасности Канады в Арктике и делает необходимые инвестиции. Планируется, что власти потратят 4,9 миллиарда долларов в течение шести лет и 40 миллиардов долларов в течение 20 лет для модернизации NORAD.

«Наш план модернизации NORAD состоит из пяти областей, одна из которых — инвестиции в новую инфраструктуру на севере Канады, включая модернизацию объектов канадских вооруженных сил», — сказал Дэниел Минден.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 начнутся учения Королевского военно-морского флота Канады в Арктике в рамках операции «Нанук». Учения пройдут в несколько этапов совместно с американскими, датскими и французскими военными.

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