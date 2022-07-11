Оттава, , 22:44 — REGNUM В субботу, 9 июля, военнослужащие канадских вооруженных сил завершили учения перед отправкой в Арктику в следующем месяце. Об этом сообщает канадское информационное агентство CTVNews.

Канадские солдаты U.S. Navy

4-е подразделение Arctic Response Company Group, состоящее из более 200 военных, завершило обучение перед отправкой в Арктику. В августе в арктическом регионе будет развернута резервная группа, которая будет следить и оказывать помощь во всё более часто используемых транспортных коридорах на Крайнем Севере. Также формирование будет задействовано во время операции «Нанук» в Нунавуте.

Отметим, что «Нанук» — ежегодные боевые учения, проводимые вооруженными силами Канады в Арктике. Мероприятие предназначено для обучения различных элементов канадских вооруженных сил для действий в арктических условиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 миллионов долларов на системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России.

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