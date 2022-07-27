Исламабад, 27 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Официальные лица Пакистана опровергли сообщения о присоединении афганского Вахана к китайско-пакистанскому экономическому коридору. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

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По их словам, недавние торговые переговоры Пакистана с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле были сосредоточены на расширении возможностей на пограничных переходах между двумя странами, и упоминание о проблеме Вахана «совершенно беспочвенно».

По словам этих официальных лиц, целью нового транзитного соглашения между двумя сторонами является использование пограничных переходов Чаман, Торкхам и Харлача.

В последние дни в социальных сетях широко обсуждался вопрос передачи или присоединения горного района Вахан на северо-востоке Афганистана к экономическому коридору Пакистана и Китая.

Амрулла Салех, бывший вице-президент Афганистана, сказал в ответ на эти сообщения: »Это всё направлено на то, чтобы отвлечь внимание от преступного правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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Карим Хуррам, глава офиса президента Афганистана во время правления Хамида Карзая, также написал в «Твиттере», что Пакистан несколько раз поднимал тему Вахана перед Карзаем, но получил отказ. По его словам, эта тема вновь поднимается сегодня.

После этих сообщений Билал Карими, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ни с кем не обсуждали тему Вахана, и все эти сообщения являются слухами.