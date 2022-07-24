Волгоград, , 23:40 — REGNUM Сообщения о том, что Ваханский коридор в Афганистане может перейти под контроль Пакистана, на сегодняшний день являются пока только слухами, которые активно опровергают представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая министерство внутренних дел, подконтрольное Сираджуддину Хаккани. Об этом в телеграм-канале написал политолог, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

Ваханский коридор на карте, выпущенной в США в 1983 году. Wikipedia.org

«Некоторые источники полагают, что версия о том, что Ваханский коридор, находящийся сегодня в составе афганской провинции Бадахшан, может быть передан под фактическое управление Исламабада, не является фантастической», — подчёркивает эксперт.

Напомним, в конце 1963 года Китай и Афганистан урегулировали вопрос о спорных территориях в Ваханском коридоре. Афганистан получил над ним контроль. В итоге, протяжённость общих границ между двумя странами составила 92,45 км. Именно через Ваханский коридор — узкое горлышко между горами в Бадахшане шириной всего около 15 километров — проходил первый Великий шелковый путь.