* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:29 — REGNUM В последние несколько дней в социальных сетях циркулирует новость о том, что Пакистан достиг соглашения с Афганистаном относительно Ваханского коридора. Как сообщает TOLO News, ряд пользователей социальных сетей отмечает, что Пакистан пытается получить доступ к Средней Азии через Вахан и Бадахшан и уже согласовал это с Афганистаном и Китаем.

Карта-флаг Афганистана PavelD

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Карим Хуррам, глава офиса бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, написал в своём Twitter, что Пакистан хотел проложить торговые пути в Среднюю Азию через Вахан в период президентства Карзая, но тот ответил отказом.

«Исламабад неоднократно обращался к президенту Карзаю с предложением о разделе Вахана с целью получения доступа к торговым путям в Таджикистан и далее, но Хамид Карзай не согласился. Как я слышал, сейчас этот запрос был возобновлён», — отметил Карим Хуррам.

Но правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвало все эти новости, распространённые в социальных сетях, фейком.

«Вопрос Вахана ни с кем не обсуждался; каждая пядь афганской земли является неотъемлемой частью страны», — указал Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Ваханский коридор — узкая полоса земли в Северо-восточном Афганистане, в районе Вахан провинции Бадахшан. Представляет собой суровую высокогорную территорию длиной около 295 километров и шириной от 15 до 57 километров в долинах рек Памир, Вахан и Пяндж. По англо-русскому соглашению 1895 года Ваханский коридор было решено передать суверенному Афганистану, который стал «буфером» между российской Средней Азией и британской Индией. Это был наиболее трудный участок Великого шёлкового пути.