Лондон, 24 июля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Жителей Великобритании могут попросить понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать отключения электроэнергии зимой. Такая просьба может исходить от правительства Соединённого Королевства, сообщает газета Telegraph со ссылкой на попавшие в её распоряжения планы властей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

При этом призывы потреблять меньше энергии планируется распространять через радио, телевидение и соцсети.

Издание отмечает, что хотя Великобритания не зависит от поставок газа из России, страна всё равно может пострадать от резкого роста спроса на другие источники энергии в Европе. Анализ, проведённый для газеты консалтинговой компанией EnAppSys, показал, что отключения электроэнергии в Великобритании являются реальной возможностью, если по всей Европе произойдет резкое сокращение поставок газа.

Также в качестве одного из способов избежать блэкаутов рассматривается договорённость с оператором британской энергосистемы National Grid, которая предусматривает выплаты крупным потребителям за отключение электроэнергии. При этом компании British Gas и Shell заявили изданию, что не планируют платить домохозяйствам этой зимой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года счета за электроэнергию для жителей Британии могут увеличиться до более чем трёх тысяч фунтов стерлингов за год, это может «ввергнуть в нищету миллионы людей». Такой прогноз сделала консалтинговая компания Cornwall Insight.

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