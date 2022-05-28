Лондон, , 05:24 — REGNUM Долговое бремя и рост цен на электроэнергию могут привести к закрытию всех бассейнов в Великобритании, 28 мая сообщает издание газета Financial Times.

Бассейн danyweis

Журналисты отмечают, что плавание является самым популярным видом физической активности у жителей Соединенного Королевства. Вместе с тем один из крупнейших операторов отрасли Swim England перед пандемией предупредил, что около половины из 4 тысяч бассейнов в Британии перестанут работать уже к 2030 году из-за технического износа и нерентабельности ремонта.

С того момента владельцы бассейнов успели столкнуться с последствиями локдаунов и ростом цен на электроэнергию. Представители отрасли, которых опросило издание, планируют бороться с закрытием через сокращение спектра представляемых услуг, увольнение части работников и снижение температуры воды в бассейнах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что в Британии из-за инфляции магазины традиционной местной еды вынуждены сокращать порции и предлагать менее известные виды рыбы.

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