Лондон, , 08:38 — REGNUM До более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год могут увеличиться в январе 2023 года счета за электроэнергию для жителей Британии, что может «ввергнуть в нищету миллионы людей». Об этом 10 июля сообщает издание Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.

Авраам Виллемсенс. Нищета у входа. 1660

По мнению экспертов компании, уже в октбря нынешнего года ценовой порог на газ и электричество, который устанавливает британский энергетический регулятор Ofgem, вырастет с нынешних рекордных £1971 (145 тысяч рублей) до £3245 (порядка 240 тыс. рублей), а в начале следующего года — до £3364 (порядка 250 тыс. рублей).

При этом указывается, что нынешний прогноз аналитиков вырос по сравнению с предыдущими и 22 июня компания Cornwall Insight сообщала о том, что в октябре цены вырастут до £2981 и в январе 2023 года — до £3003.

Как считают эксперты, такой рост цен может «ввергнуть в нищету миллионы людей», из-за чего, по мнению издания, семьям в Британии потребуется гораздо большая помощь от государства во время «катастрофической» предстоящей зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Великобритании кандидаты на пост премьер-министра лидера Консервативной партии — министр финансов Надим Захави, министр транспорта Грант Шэппс, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат и экс-глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант — выступили за увеличение военных расходов.