Нью-Йорк, США, 15 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Правительство России на фоне попыток Запада ограничить приток доходов от продажи нефти в бюджет страны разработало план создания национального нефтяного эталона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации издания, ключевые министерства России, нефтедобытчики и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре.

«Россия намерена работать над привлечением иностранных партнёров к закупке нефти с целью выйти на объёмы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», — говорится в материале.

Также отмечается, что эти планы пока находятся «на ранней стадии». Их наличие изданию подтвердили два неназванных российских чиновника. Исполнительный директор российской нефтедобывающей компании, который также говорил на условиях анонимности, поскольку переговоры пока не являются публичными, подтвердил, что дискуссии о создании национального нефтяного эталона действительно были.

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По словам одного из собеседников, предложение стран G7 установить предельную цену на российскую нефть ещё раз доказало необходимость создать российский эталон нефти.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что возможное введение странами Запада ограничений цен на нефть и газ из России будет рискованным шагом, который приведёт к усугублению энергетического кризиса. По его словам, теоретически страны Запада могут попытаться ввести «ценовой потолок» за счёт давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России.