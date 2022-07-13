Москва, , 17:46 — REGNUM Даже если США смогут добиться принятия рядом стран нормы о предельной стоимости закупки российской нефти, реализовать это соглашение на практике будет сложно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потребители нефти очень разношерстны, с весьма противоречивыми интересами. И добиться согласия очень нелегко», — сказал собеседник ИА REGNUM.

В качестве примера он привел картель производителей нефти ОПЕК, внутри которого договоренности по ограничению добыче «черного золота» исполняются в полном объеме далеко не всегда. В случае же с картелем покупателей нефти добиться исполнения взятых на себя обязательств её членами будет ещё сложнее.

«Поэтому мне кажется, вряд ли такое решение примут, но даже если примут, вероятность того, что это будет работать как задумано, крайне невелика», — сказал Хестанов.

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