Сидней, Австралия, , 09:19 — REGNUM Закупки российского угля будут прекращены Германией с 1 августа, и импорт нефти из России — с 31 декабря. Об этом 13 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Через несколько недель мы откажемся от российского угля», — сказал он на Сиднейском энергетическом форуме.

При этом Кукис уточнил, что Россия поставляла ФРГ по 40% угля и нефти, отметив, что трубопровод «Дружба», по его мнению, якобы уже был «инструментом советской империи в Восточной Европе».

«Также известно, что избавление от этой зависимости — дело нетривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — добавил замглавы минфина Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия со своими партнерами работает над созданием независимой рейтинговой организации.