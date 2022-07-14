Москва, 14 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Памятная монета из серии «Древние города России», посвящённая городу Рыльску Курской области, уже сегодня, 14 июля, поступит в обращение. Об этом сообщили в Центробанке.

10 рублей

«Банк России 14 июля 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «город Рыльск, Курская область» серии «Древние города России», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

На лицевой стороне монеты расположены надписи «Банк России», «2022», а также изображены ветви лавра и дуба. На оборотной стороне монеты находится рельефное изображение панорамы города Рыльска с видом на Успенский собор, а на кольце по окружности имеются рельефные надписи: вверху — «Древние города России», внизу — «Рыльск».

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В регуляторе уточнили, что тираж монеты составит один миллион штук. Она является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк России выпустил в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести»: «Ижевск», «Иркутск», «Казань» и «Магнитогорск». Номинал памятных монет из недрагоценного металла — 10 рублей. Тираж каждой монеты составляет один миллион штук.

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