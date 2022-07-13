Калуга, , 11:54 — REGNUM 60 лет назад в космос впервые одновременно стартовали два корабля — «Восток-3» и «Восток-4». Космонавты Павел Попович и Андриян Николаев провели в космическом полёте рекордные 94 часа 22 минуты. К этому событию 12 июля 2022 года Банк России выпустил в обращение новую памятную монету «Первый групповой космический полет» серии «Космос». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заведующую отделом истории ракетно-космической техники музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге Ирину Селюнину.

Банк России выпустил в обращение новую памятную монету «Первый групповой космический полет» серии «Космос» Банк России

На памятной серебряной монете номиналом три рубля расположены рельефные изображения космических кораблей на фоне изображений Земли, восходящего Солнца и звезд. По окружности размещена рельефная надпись: «Первый групповой космический полет Восток-3 Восток-4 11.08.1962–15.08.1962». Тираж монеты составляет три тысячи штук. Летчики-космонавты, совершившие первый совместный полет на двух космических кораблях, в разные годы посещали Калугу. 10 апреля 1964 года летчик-космонавт Павел Попович побывал на строительстве Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, а уже 3 октября 1967 года летчик-космонавт Андриян Николаев выступил на митинге, посвященном открытию музея.

«В экспозиции музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского представлены информационные материалы и фотографии, связанные с первым совместным полетом космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4», а также копия космического корабля «Восток». В фондах музея хранятся «Дело о космических рекордах» и сувениры, посвященные этим полётам», — отметила Ирина Селюнина.

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