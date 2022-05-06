Москва, , 12:41 — REGNUM Центральный банк России с 6 мая выпустил в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести»: «Ижевск», «Иркутск», «Казань» и «Магнитогорск», сообщается на сайте регулятора.

Монета с изображением здания Центробанка РФ Банк России

На монете «Ижевск» изображён фрагмента памятника «Оружейникам Удмуртии», на монете «Иркутск» — памятник «Танк Т-34-85 «Иркутский комсомолец», на монете «Казань» — фрагмента памятника труженикам тыла, на монете «Магнитогорск» — фрагмента монумента «Тыл — фронту».

Все монеты посвящены героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Номинал памятных монет из недрагоценного металла — 10 рублей. Тираж каждой монеты составляет 1 млн штук.

ИА REGNUM сообщало ранее, с 4 мая ЦБ РФ выпустил в обращение памятные серебряные монеты в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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