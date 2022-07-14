Москва, , 11:17 — REGNUM По мере повышения температуры в Арктике лёд и вечная мерзлота начинают таять. Это влечёт за собой то, что останки древних животных начинают «вылезать на поверхность», попадая к людям в руки. Одним из таких примеров является обнаруженный 27 июня 2022 года мамонтёнок, которого назвали Нун Чо Га, что на языке хань означает «большой детёныш животного». Учёные пришли к выводу, что на момент смерти мамонтёнку было чуть больше месяца.

Вечная мерзлота. Полуостров Ямал Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия

Температура вечной мерзлоты в Арктике чрезвычайно низкая, и это затрудняет размножение микроорганизмов и бактерий. Поэтому останки детёныша не поддавались разложению 30 000 лет, прежде чем их обнаружили.

Читайте также: В Канаде нашли хорошо сохранившуюся мумию мамонтенка возрастом 35 тысяч лет

Корреспондент ИА REGNUM сделал подборку самых известных «находок».

В августе 2010 года в Якутии был обнаружен мамонтёнок, которого назвали Юка. 1,8-метровый детёныш шерстистого мамонта умер в возрасте от 6 до 9 лет. Смерть датируется примерно в 39 000 лет назад.

Уральские учёные совместно с дайверами обнаружили в курганской «костяной линзе» реки Тобол массу останков доисторических животных во время экспедиции 2−4 января 2020 года. Помимо этого, во время экспедиции были найдены кости мамонта, шерстистого носорога, древней лошади тарпана и сайги.

Читайте также: В курганской «костяной линзе» найдены останки доисторического оленя

В Сибири в 2020 году были обнаружены останки шерстистого носорога. Туша животного хорошо сохранилась благодаря вечной мерзлоте. У «находки» остались все конечности, небольшой носовой рог и часть внутренних органов. Предположительно, носорог жил во времена Ледникового периода.

В 2019 году были обнаружены останки древнего лемминга на берегу реки Тирехтях в Якутии. По оценкам учёных, мумии более 40 000 лет. Внутренние органы животного не сохранились из-за того, что животное «замёрзло» в вытянутом состоянии. Скелет остался цел, за исключением задних конечностей.

Читайте также: В Якутии нашли мумию древнего лемминга

Ещё одним примером является найденные в 2018 году шведскими учёными в Сибири останки замерзшего жаворонка. Изначально учёные приняли птицу за современную особь. Однако исследования показали, что животному больше 46 000 лет.

Ещё две «находки» была обнаружены в сибирской Арктике в 2017 и 2018 году. Предполагалось, что два львёнка Спарта и Борис — родные братья. Однако исследования показали, что одному 28 000 лет, а второму 43 450 лет.

Останки детёныша хасмозавра были обнаружены в канадской провинции Альберта в 2015 году. Скелет ящера сохранился в отличном состоянии, несмотря на то, что животному около 75 млн лет. Учёные смогли собрать динозавра целиком, и сейчас его можно увидеть в Академии естественных наук в Филадельфии (США).

Ранее аукционный дом Christie’s продал хорошо сохранившийся трехметровый скелет динозавра дейнониха за $12,4 млн.

Читайте также: Скелет динозавра продан за $12,4 миллиона на аукционе Christie’s

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным российских учёных, темпы потепления на территории России примерно в 2,5 раза превосходят среднеглобальные, а на территории российской Арктики — в 3,7 раза. За последние 30 лет значительно увеличилась скорость роста температуры во всех арктических регионах России. Глобальное потепление сопровождается таянием морского льда. За период с 1996 года по 2005 год площадь, занятая морским льдом, уменьшилась более чем в три раза.

Читайте также: Темпы потепления в российской Арктике в разы превосходят среднеглобальные

Читайте ранее в этом сюжете: Потепление в Арктике в 7 раз быстрее, чем в среднем по миру — Independent