Уайтхорс, , 19:05 — REGNUM Канадский золотоискатель обнаружил тело детеныша шерстистого мамонта возрастом 35 тысяч лет во время раскопок вечной мерзлоты. В Канаде уже назвали находку «самым важным открытием в палеонтологии Северной Америки» и назвали Нун Чо Га, что на языке хань означает «большой детёныш животного».

Мамонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

До сегодняшнего дня у «находки» сохранились уши, хобот и хвост. Рост животного — около 140 см, что чуть больше, чем у другого мамонтёнка, найденного на Ямале в 2007 году. Предполагается, что на момент смерти шерстистому мамонту было чуть больше месяца.

Канадские палеонтологи обнаружили в животе сохранившиеся куски травы, что, по их словам, говорит о последних минутах жизни прошедших на пастбище, которое в то время было домом для диких лошадей, пещерных львов и гигантских степных бизонов.

«Ее почти идеально сохранившееся состояние предполагает, что она, возможно, оказалась в ловушке в грязи, прежде чем замерзла в вечной мерзлоте во время ледникового периода», — рассказал агентству The Guardian Грант Зазула, палеонтолог канадской территории Юкон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генетики из США запустили проект по воскрешению мамонтов, которые вымерли десять тысяч лет назад.

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