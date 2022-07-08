Санкт-Петербург, , 22:36 — REGNUM Конференция по адаптации к изменению климата в Арктике прошла в Санкт-Петербурге 7 и 8 июля, её участники обсудили приспособление ключевых отраслей экономики к новым климатическим условиям, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко отметил, что Россия видит Арктику как территорию для сотрудничества и диалога, а также заинтересована в укреплении международного взаимодействия в регионе. Он выразил уверенность, что только совместная работа по реализации адаптационных мер на федеральном, региональном и местном уровнях способствует сохранению уникальных природных экосистем российской Арктики и традиционного уклада жизни коренных северных народов.

Согласно данным российских учёных, темпы потепления на территории России примерно в 2,5 раза превосходят среднеглобальные, а на территории российской Арктики — в 3,7 раза. За последние 30 лет значительно увеличилась скорость роста температуры во всех арктических регионах России. Глобальное потепление сопровождается таянием морского льда. За период с 1996 года по 2005 год площадь, занятая морским льдом, уменьшилась более чем в три раза.

Арктика крайне чувствительна к климатическим изменениям и антропогенному загрязнению, которые влияют на природную среду и животный мир, образ жизни коренного населения и экономическое освоение полярного региона. В ноябре 2021 года приказом Минвостокразвития России утверждён план адаптации к изменению климата Арктической зоны России, который содержит приоритетные инвестиционные мероприятия. До конца текущего года будет разработан проект национального плана мероприятий второго этапа адаптации к изменению климата на период до 2025 года, в котором также должна быть отражена адаптация Арктики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научная конференция о проблеме микропластика в Арктике пройдет 20 июля в Архангельске на площадке Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова.

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