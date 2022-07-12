Москва, 12 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Министерство финансов России поддерживает идею продажи сжиженного природного газа (СПГ) за рубли. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Всячески поддерживаем», — сказал российский министр.

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Напомним, с предложением перейти на оплату экспорта российского сжиженного природного газа в недружественные страны в рублях в июле выступил Газпром. В связи с этим компания также предложила разработать механизм координации экспорта российского трубопроводного газа и СПГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что принимать оплату за свой природный газ России следует в рублях, а не в долларах или евро. Он пояснил, что поставлять в Евросоюз российские товары в обмен на валюту бессмысленно. На новый механизм оплаты за российский газ Москва перешла с 1 апреля.