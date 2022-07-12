Москва, , 09:13 — REGNUM Министерство финансов России не будет возражать против бартера между российскими и иностранными компаниями при условии учёта операций в национальной валюте. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учёт в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать», — подчеркнул глава ведомства.

Силуанов также добавил, что Минфин видит риски от скопления активов в валюте недружественных стран в результате большого объёма экспорта и принимает меры для того, чтобы их минимизировать.

«Прежде всего планируем максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен», — подчеркнул российский министр.

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Силуанов подчеркнул, что в ведомстве выступают за перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту. По словам министра, «в нынешних условиях это справедливо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия будет развивать расчёты в национальных валютах при торговле с дружественными странами. Вместе с тем глава ЦБ не исключила, что для импорта ряда категорий товаров необходимо будет задействовать золотовалютные резервы России.

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