Москва, , 12:34 — REGNUM Никаких решений о перехода на рублёвые взаиморасчёты за сжиженный природный газ из России пока не принималось. Об этом 5 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. И никаких подготовленных указов на этот счёт нет», — заявил Песков.

Ранее замглавы департамента Газпрома Кирилл Полоус предложил перевести оплату экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в недружественные страны на рубли.

«Торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейскими контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли, но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ», — указывал он.

По его мнению, перевод оплаты экспорта сжиженного газа в рублях приобретает «всё более важное стратегическое значение для страны» на фоне валютной конкуренции между экспортом этого вида топлива и трубопроводного газа.