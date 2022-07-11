Москва, 11 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Банки уже сейчас могут протестировать пилотную версию российского аналога SWIFT на блокчейне. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе «Платформы НТИ».

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Как отметил Александр Киреев, технический директор Центра компетенций НТИ СПбГУ, который выступает в качестве технического оператора разработки, по итогам нагрузочных тестирований система показывает очень высокие результаты. Проектная скорость достигает передачи более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле, при этом есть возможность дальнейшего масштабирования, пишет РИА Новости.

«Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ», — сообщили в пресс-службе.

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Также отмечается, что «отечественный SWIFT» использует не классический блокчейн, а трёхуровневую архитектуру, в которой распределённый реестр подписывается и определенным образом распространяется. В пресс-службе добавили, что система способна расширяться, подключать большое количество новых пользователей, при этом невозможно создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк от системы, потому что у каждого пользователя есть одинаковые права и возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже действует собственная система, аналогичная SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Как ранее заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина,

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