Москва, , 12:27 — REGNUM Уже 70 иностранных банков из 12 стран присоединились к российскому аналогу платёжной системы SWIFT. Об этом сегодня, 29 июня, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, многие зарубежные партнёры побаиваются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT.

«Из-за опасений представителей иностранных банков ЦБ РФ не раскрывает их список», — уточнила Набиуллина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России уже действует собственная система, аналогичная SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

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