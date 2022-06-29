Москва, 29 июня 2022, 12:27 — REGNUM Уже 70 иностранных банков из 12 стран присоединились к российскому аналогу платёжной системы SWIFT. Об этом сегодня, 29 июня, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
По её словам, многие зарубежные партнёры побаиваются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT.
«Из-за опасений представителей иностранных банков ЦБ РФ не раскрывает их список», — уточнила Набиуллина.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в России уже действует собственная система, аналогичная SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
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