Москва, , 15:03 — REGNUM Россия создала и активно использует собственный аналог международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом 16 апреля сообщил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Аналог SWIFT у нас есть. Это система передачи финансовых сообщений. Но преимущество SWIFT в том, что она работает во всем мире. Поэтому все, что альтернативно, все, что в ограниченном объеме, — это все в урезанном объеме пользования», — сказал представитель банковской отрасли.

По его словам, Россия продвигает свой аналог SWIFT в рамках Евразийского экономического союза, а также применяет его при обмене финансовыми сообщениями с Китаем и рядом других стран.

«Но все равно это около 30% трафика, не более», — сказал Тосунян.

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