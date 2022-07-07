Пекин, 7 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. На фоне ситуации на Украине существует риск ядерной войны в Европе. Об этом в беседе с Global Times заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

«Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают», — отметил эксперт.

По его словам, если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО.

«В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — указал Чжунпин.

Военный эксперт также добавил, что Соединённые Штаты используют ситуацию на Украине для контролирования Европы и сдерживания России и при этом не стремятся оказывать Киеву значительную военную помощь. При этом, по его словам, «всё больше европейцев испытывают антипатию к гегемонии Вашингтона и подчёркивают стратегическую автономию Европы».

«Многие европейцы всё чаще рассматривают Украину как бремя, которое им трудно нести. Они начинают чувствовать усталость от Украины или усталость от конфликта, что означает, что «медовый месяц» между Европой и Украиной подходит к концу», — заявил Чжунпин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что войны не хочет никто, однако угроза конфликта с применением ядерного оружия существует всегда. Он подчеркнул, что ему как бывшему Верховному главнокомандующему России понятны все масштабы такой угрозы и всем известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории России, а российские ядерные боеголовки наведены на цели в Европе и США. По его словам, об этом нужно думать всегда и проводить ответственную политику», — пояснил Медведев.

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Добавим, что Великобритания с помощью Украины и Турции уже пыталась организовать ядерный удар по Белгороду или Ростову-на-Дону. Однако, как заявил экономист Михаил Хазин, планы Лондона, Киева и Анкары сорвала специальная военная операция России на Украине.

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