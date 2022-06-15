Москва, , 11:53 — REGNUM Великобритания с помощью Украины и Турции пыталась организовать ядерный удара по Белгороду или Ростову-на-Дону. Однако планы Лондона, Киева и Анкары сорвала специальная военная операция России на Украине. Об этом в беседе с блогером и публицистом Дмитрием Пучковым заявил экономист Михаил Хазин.

Михаил Хазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам аналитика, до начала специальной военной операции на Украине в украинский город Гостомель (Киевская область) на борту крупнейшего в мире транспортного самолета «Мрия» были доставлены две атомные боеголовки, одну из которых украинский бомбардировщик должен был сбросить на российские города.

«Дальше всё было на мази, но англичане решили к этому добавить свой кусочек. Дело в том, что им позарез нужна Турция. Им пришла в голову гениальная идея проделать следующую комбинацию: дать Украине и Турции пару-тройку изделий [ядерных боеголовок]. В логике, что Украина сбросит [их на российские города] в процессе этой паники, но только если мы ответим [на атаку ВСУ в Донбассе], это принципиально важная вещь, поэтому это всё должно было быть под британским контролем», — отмечает Хазин.

«И дальше эти изделия [ядерные боеголовки] приехали в Гостомель, скорее всего [на борту] «Мрии». Вынимать их нельзя оттуда было, потому что всё [станет явным]. Логика была такая: туда должен был прилететь бомбардировщик в нужный момент, в который должны были положить одно из изделий уже взведённое, и дальше он должен был полететь и сразу сбросить. Куда? Неважно. Проще всего в Белгород, но это не город-миллионник. В идеале — на Ростов-на-Дону, но до него ещё надо долететь и [преодолеть] ПВО, в общем, сложно всё. Что они там думали, это никто не знает. И одновременно с этим бомбардировщиком должна была взлететь «Мрия» и полететь в Турцию», — продолжает Хазин.

Однако реализация плана была сорвана. Специальная военная операции по защите Донбасса нарушила договорённость Лондона, Киева и Анкары.

«Они оба [президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган] проговорились. Зеленский — на Мюнхенской конференции, Эрдоган сказал о том, что в Турции будет атомная бомба к 2024 году. Тогда никто не понял, что это значит. Но, видимо, [президент России] Владимир Владимирович [Путин] всё понял, и поэтому ключевым элементом спецоперации на Украине на первом этапе был захват в Гостомеле этих изделий. Более того, мы ещё захватили документы об этом тройственном сговоре — Лондон, Киев, Эрдоган. Легенда прикрытия была следующей: эту бомбу Киев сделал сам с помощью турецких специалистов», — рассказал Михаил Хазин.

ИА REGNUM сообщало, что специальная военная операции России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В первый же день спецоперации российские десантные части и спецназ провели беспрецедентную десантную операцию, высадившись с вертолетов в районе аэродрома «Гостомель» и захватив его. Военный объект находится всего в 25 километрах от Киева.

Запад продолжает накачивать Украину различными видами вооружения. ВСУ применяют его против мирного населения. На освобождённых территориях Украины постепенно налаживается мирная жизнь. Российские регионы продолжают оказывать гуманитарную помощь людям, берут шефство над освобождёнными районами Донбасса.