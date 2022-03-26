Москва, , 08:28 — REGNUM Войны не хочет никто, однако угроза конфликта с применением ядерного оружия существует всегда. Об этом 25 марта заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Медведев отметил, что аналитики, считающие, что создание ядерного оружия предотвратило огромное количество конфликтов в XX и XXI веке, правы.

Также зампредседателя Совбеза РФ добавил, что «поэтому очевидно, что угроза существует всегда» и уточнил, что ему, как бывшему верховном главнокомандующему России понятны все масштабы такой угрозы и всем известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а российские ядерные боеголовки наведены на цели в Европе и США.

«Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику», — пояснил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в период дефолта 1998 года Россия была гораздо менее защищена, чем во время сегодняшнего кризиса.