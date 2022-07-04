Сеул, , 11:01 — REGNUM Экономика Южной Кореи находится в «очень сложном положении». Об этом заявил глава государства Юн Сок Ёль в ходе еженедельного совещания со старшими секретарями.

Юн Сок Ёл (президент Республики Корея) прибывает на саммит НАТО Nato.int

Данное заявление он сделал через три дня после того, как вернулся из Мадрида, где проходил саммит НАТО.

Глава Южной Кореи поручил своим секретарям изучить результаты встреч с лидерами стран НАТО, на которых обсуждалась подготовка к эре экономической безопасности, включая ядерную энергетику, оборонную промышленность и цепочки поставок.

Напомним, что Юн Сок Ёль провел двусторонние встречи с лидерами Австралии, Нидерландов, Франции, Польши, Турции, Дании, Чехии, Канады, Великобритании.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что в ходе поездки в Испанию, воспользовался возможностью в очередной раз сообщить своим зарубежным коллегам о ценовой конкурентоспособности и передовых технологиях южнокорейской ядерной энергетики.

«Я надеюсь, что профильные министерства и администрация президента полностью возьмут на себя реализацию достигнутых договорённостей», — сказал президент.