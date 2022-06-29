Мадрид, , 09:38 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, находящийся с визитом в Мадриде, встретился 28 июня с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

По их словам, участие лидеров двух стран в саммите НАТО демонстрирует наличие у них общих демократических ценностей, проявление уважения к суверенитету всех наций и исключение применения военной силы.

Стороны договорились активно участвовать в решении региональных вопросов, способствуя свободе, миру и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обсудили вопросы расширения сотрудничества в ряде областей, включая энергетику, передовые промышленные материалы, цепочки поставок редких полезных ископаемых и изменение климата, а также ракетную и ядерную программы КНДР.

В ходе встречи премьер-министр пообещал и впредь придерживаться санкции в отношении Пхеньяна и подтвердил поддержку усилиям Сеула в процессе денуклеаризации КНДР.

В свою очередь, Юн Сок Ёль попросил правительство Австралии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году (EXPO-2030).

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