Мадрид, 29 июня 2022, 09:38 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, находящийся с визитом в Мадриде, встретился 28 июня с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль
대한민국 대법원

По их словам, участие лидеров двух стран в саммите НАТО демонстрирует наличие у них общих демократических ценностей, проявление уважения к суверенитету всех наций и исключение применения военной силы.

Стороны договорились активно участвовать в решении региональных вопросов, способствуя свободе, миру и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обсудили вопросы расширения сотрудничества в ряде областей, включая энергетику, передовые промышленные материалы, цепочки поставок редких полезных ископаемых и изменение климата, а также ракетную и ядерную программы КНДР.

В ходе встречи премьер-министр пообещал и впредь придерживаться санкции в отношении Пхеньяна и подтвердил поддержку усилиям Сеула в процессе денуклеаризации КНДР.

В свою очередь, Юн Сок Ёль попросил правительство Австралии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году (EXPO-2030).

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Южной Кореи встретится с генсеком НАТО