Москва, 30 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. США боятся потери влияния на всем Черном море, Турция послушностью янки не радует, считает сенатор Андрей Климов.

Duma.gov.ru Андрей Климов

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Климов обратил внимание на то, что высылка 70 российских дипломатов из Софии — это не только месть получившего парламентское недоверие проамериканского правительства Болгарии.

«Она о том, что Вашингтон боится потерять в результате СВО РФ свое влияние на всём Чёрном море. Во всяком случае Турция былой послушностью янки не радует, а одной причерноморской Румынии Дяде Сэму маловато будет», — рассуждает парламентарий в телеграм-канале.

Готовясь к приближающемуся краху украинской части проекта европейской антироссии Вашингтон спешно готовит новые русофобские рубежи, предупредил сенатор.

В частности, по его мнению, для Молдавии это печальная перспектива бесправного придатка натовской Румынии с окончательной утратой Приднестровья.

«Прибалтика рискует остаться лишь провинциальной антироссийской баррикадой на Балтике с потерей какой-либо собственной безопасности и благополучия остатков её обитателей», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители сразу нескольких крупнейших партий Болгарии выступили против высылки из страны 70 российских дипломатов, обвиненных болгарскими властями в шпионаже против болгарского государства.

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