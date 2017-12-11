Российская спецоперация на Украине продолжается пятый месяц. Наши военные, применяя самые современные виды вооружений, ценой неимоверного мужества приближают её цели — защиту жителей Донбасса, денацификацию и денационализацию. Киевские боевики и тысячи наёмников, направляемых вражескими странами, несут критические потери.

В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных убийц и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях ложатся в основу уголовных дел. Виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму понесут заслуженное наказание.

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