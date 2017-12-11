В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ.
«Всё, что происходит в воздухе, начинаешь осмыслять только на земле. А когда работаешь – ты просто выполняешь свою боевую задачу. У всех военнослужащих работа опасная. Мы к этому привыкли. Работаем. Победа будет за нами!», - заверил Николай, командир экипажа вертолета Ми-35.
Минобороны РФ.
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР
Вооруженные украинские боевики обстреляли город Ясиноватая и населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Народный артист России Федор Добронравов навестил участников спецоперации в военном госпитале Самары.
В Бахмуте Донецкой Народной Республики в кожвендиспансере и клинике «Медцентр» (ул. Мариупольская) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.
Минобороны РФ.
Спецслужбами киевского режима осуществляется подготовка провокации для обвинения Вооруженных сил России в якобы применении химического оружия против мирного населения.
Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины «Приморский» (населенный пункт Курортный Одесской области) 18 июня 2022 г. прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами.
Минобороны РФ.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин.
В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре.
Минобороны РФ.