Москва, , 22:44 — REGNUM Вопреки желаниям народа Болгарии власти республики действуют в русле конфронтации с Россией, заявила 28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 1».

Мария Захарова Mid.ru

Представитель МИД РФ, комментируя высылку из Болгарии 70 российских дипломатов, отметила, что те, кто стоит за такими решениями, занимаются фактически тем, что рушат отношения с Россией.

Захарова подчеркнула, что это делается властями Болгарии, безусловно, «вопреки воле болгарского народа». Решение пришло не изнутри страны, а извне, считает российский дипломат.

Читайте ранее в этом сюжете: Петков: в высылке из Болгарии российских дипломатов есть необходимость