Москва, 28 июня 2022, 22:44 — REGNUM Вопреки желаниям народа Болгарии власти республики действуют в русле конфронтации с Россией, заявила 28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 1».

Мария Захарова
Мария Захарова
Mid.ru

Представитель МИД РФ, комментируя высылку из Болгарии 70 российских дипломатов, отметила, что те, кто стоит за такими решениями, занимаются фактически тем, что рушат отношения с Россией.

Захарова подчеркнула, что это делается властями Болгарии, безусловно, «вопреки воле болгарского народа». Решение пришло не изнутри страны, а извне, считает российский дипломат.

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